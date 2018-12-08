Прокуратура решила проверить фильм Красовского о блокадном Ленинграде

Одного из создателей фильма «Праздник» о блокадном Ленинграде, режиссером которого является журналист Алексей Красовский, пригласили на опрос в прокуратуру для уточнения обстоятельств производства фильма. Об этом Красовский рассказал телеканалу «Дождь».

Письмо отправлено от имени начальника отдела городской прокуратуры по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Дмитрия Смирнова.

Он просит также принести с собой текст сценария кинофильма и видеоматериалы «для изучения». Красовский заявил, что ему также раньше звонили люди, которые представлялись «отделом по борьбе с экономическими преступлениями или следователем, ведущими дела по экстремизму и терроризму».

«Судя по тем звонкам, которые совершают эти люди, представляясь ими, они хотят увидеть сценарий, посмотреть фильм первыми, получить все материалы, не понимая, что есть частная собственность и это не их дело вообще», — заявил режиссер.

Напомним, фильм «Праздник» еще не вышел в прокат, но с призывами отказать в прокатном удостоверении выступали секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак и глава Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

«Превращать человеческую трагедию в фарс и комедию — это уже не искусство, это кощунство за гранью человеческого понимания», — говорил Турчак.

Действие сатирического фильма «Праздник» режиссера Алексея Красовского происходит в канун 1942 года на тайной даче в блокадном Ленинграде, где семья чиновника Воскресенского, живущая «на особом положении», тайно встречает Новый год. На данный момент съемки окончены, а отснятые материалы монтируются.