Против экс-сотрудницы конной полиции во Владимире возбудили уголовное деле после пикета

После пикета во Владимире против бывшей сотрудницы конной полиции Любови Рублевой возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении полицейского (ст. 318 УК РФ). Об этом «Новой газете» рассказали в правозащите «Открытки».

Пикет на Соборной площади Владимира проходил 8 октября. Рублева со своим сыном вышли на эту площадь с плакатами антивоенного содержания и против повышения пенсионного возраста. Через 20 минут к ним подошли сотрудники ГИБДД и попросили предъявить документы, так как на Рублевых имелась ориентировка, а вскоре подошли и сотрудники полиции.

«Сотрудники ДПС схватили подошедшего несовершеннолетнего сына Рублевой и стали заламывать ему руки, а также пытались выбить телефон, чтобы предотвратить видеосъемку. Майор полиции подошел к несовершеннолетнему и нанес ему скользящий удар по правому уху. После этого майор стал помогать другим сотрудникам уводить старшего сына Максимилиана в машину и тоже нанес ему скользящие удары по нижней челюсти», — заявили в правозащите.

Рублева пыталась доказать сотрудникам полиции, что один из ее сыновей несовершеннолетний, и «попыталась одернуть майора», заявили в «Открытке». После этого младшего сына отпустили, а старшего посадили в машину.

После этого Рублевы узнали, что майор написал заявление об избиении. «В медицинском заключении при этом было указано, что в первый день он не чувствовал недомоганий, а плохо ему стало через день: майора тошнило, у него кружилась голова и он падал в обмороки. Заключение при этом было дано в муниципальной поликлинике Красный Крест, а не в ведомственной поликлинике УМВД», — сказал представитель правозащиты.

По его словам, у Рублевой, которая является бывшей сотрудницей конной полиции Владимира, показалось странным, что сотрудник полиции обратился не в ведомственную поликлинику УМВД, а сделал заключение в муниципальной поликлинике.

О задержанной также известно, что она мать одиночка и вдова сотрудника ДПС. Он погиб при исполнении служебных обязанностей 15 лет назад, когда Рублева была беременна вторым ребенком.