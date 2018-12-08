Медведев распорядился уменьшить на 20% квоту на иностранных работников в 2019 году

В 2019 году будет выдано приглашений в страну и разрешений на работу для иностранцев, примерно, на 20% меньше, чем их было выдано в 2018 году. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Таким образом, в 2019 году специальных разрешений будет выдано только 144 583 иностранцам.

В правительстве также определили приоритетные профессии на 2019 год: рабочие, занятые на горно-капитальных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах; рабочие на крупных и мелких промышленных предприятиях и рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности.

«Принятое решение позволит удовлетворить спрос работодателей на квалифицированных работников, будет способствовать реализации крупных инвестиционных проектов, в том числе таких как строительство космодрома Восточный и газопровода «Сила Сибири», — заявили в правительстве.

В ноябре стало известно о том, что в России с 2019 года квоты на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в стране уменьшатся примерно на 7,5% (с 90 360 до 83 480 мест).

В 2019 году самые большие квоты определили для Московской области — 4 тысячи, Самарской области — 3,8 тысяч, для Краснодарского края, Ростовской и Саратовской областей – по 3,5 тысяч.