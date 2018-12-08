СМИ: спецслужбы Великобритании подготовили «черный список» российских бизнесменов

Разведка Великобритании подготовила для премьер-министра страны Терезы Мэй список российских бизнесменов, на которых необходимо оказать «давление» из-за их якобы связи с президентом России Владимиром Путиным, утверждает The Daily Telegraph со ссылкой на источники в спецслужбах.

В этот список, по информации The Daily Telegraph, вошли такие бизнесмены, как Роман Абрамович, Игорь Сечин, Алишер Усманов, Олег Дерипаска, Аркадий и Борис Ротенберги. «Мы считаем, что они участвуют в сделках Кремля по целому ряду направлений, в том числе используют свои финансовые возможности в пользу российского государства», — заявил источник газеты.

На каких конкретно основаниях спецслужбы сделали такие выводы, в публикации газеты это не уточняется. Об Абрамовиче сказано, что он якобы «самый важный финансовый спонсор Владимира Путина», о Дерипаске говорится, что у него «тесные отношения» с российской разведкой.

The Daily Telegraph называет Сечина «самым могущественным олигархом России», а Аркадия Ротенберга упоминает, как бывшего партнера Путина по дзюдо, характеристика Усманова не приводится.

При этом собеседник издания заявил, что новые меры «должны ограничить им свободу маневра и способность свободно путешествовать и работать в Великобритании, Европе и других странах». «Воздействие на этих людей будет важной частью ответа правительства Великобритании на нападение в Солсбери», — заключил источник.

Напомним, бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания возле ресторана в Солсбери 4 марта, их госпитализировали в критическом состоянии. Позже британские следователи обвинили в отравлении Скрипалей нервно-паралитическим веществом «Новичок» Александра Петрова и Руслана Боширова, предположительно являющихся сотрудниками ГРУ.