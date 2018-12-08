В Росрыболовстве заявили о двукратном понижении цен на икру

В декабре в России икра горбуши подешевела в два раза из-за рекордного объема вылова рыбы. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Илью Шестакова.

«Цена на икру горбушевую снизилась в два раза благодаря улову лососевых. Мы за всю историю наблюдений поймали рекордный объем в 675 тыс. т», — утверждает Шестаков.

По данным Росстата, цены на икру лососевых в ноябре снизились на 1,8%.

Напомним, замглавы Росрыболовства Василий Соколов прогнозировал, что в 2018-м в России показатель по объемам вылова рыбы может составить 5 млн тонн, и эти цифры станут рекордными.