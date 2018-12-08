ФСБ: житель Донецка обвинил в пытках одного из задержанных сотрудников СБУ

Один из жителей Донецка заявил, что среди задержанных после инцидента в Керченском проливе сотрудников Украины (СБУ) есть тот, кто пытал его в Бердянске. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на начальника Следственного управления ФСБ Михаила Шишова.

«Правоохранительные органы Донецка заинтересовались указанным фактом и обратились с просьбой предоставить в их распоряжение соответствующие материалы», — сказал Шишов во время брифинга.

Представитель ФСБ не стал называть ни имя заявившего о пытках, ни дату произошедшего, каких-либо других подробностей он также не представил. При этом Шишов завил, что задержанные украинские моряки были ранены осколками поврежденной обшивки корпуса катера.

По словам замруководителя департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ Алексея Вольского, пограничные катера Украины с августа угрожали России тем, что будут стрелять на поражение в случае приближения к ним кораблей Погранслужбы ФСБ на расстояние менее 3,5 километра.

«Не вызывает сомнения, что главным провокационным нападкам подвергалось строительство и начало эксплуатации моста через Керченский пролив. Как вам известно, регулярно звучали заявления на различных уровнях различных представителей Украины о необходимости уничтожить Крымский мост», — заключил Вольский.

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе российская погранслужба обстреляла и задержала три украинских военных корабля, направлявшихся из Одессы в Мариуполь. В результате задержали 24 украинских матросов. Все они арестованы до 25 января.

По версии России, корабли незаконно пересекли границу, поскольку Украина предварительно не подала заявки на проход судов. Киев утверждает, что отправлял запросы, однако не получил на них ответа.

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявлял, что на одном из задержанных в Керченском проливе украинском судне находились двое сотрудников СБУ.