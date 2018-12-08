Эрнст рассказал о планах пригласить рэперов на «новогодний огонек»

Для участия в «новогоднем огоньке» на «Первом канале» будут приглашать рэперов. Об этом генеральный директор телеканала Константин Эрнст заявил РИА Новости.

При этом Эрнст отказался называть тех, кого именно планируют позвать на съемки для «Первого канала».

Ранее о том, что для рэп-исполнителей необходимо выделить время во время «новогодних огоньков» на федеральных каналах, заявлял глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту и делам молодежи Михаил Дегтярев. По его словам, он уже обращался к руководителям каналов с подобной просьбой.

Повышенный интерес к репу появился в СМИ после того, как были сорваны концерты рэперов Элджея, Jah Khalib, Ганвеста, Монеточки, Matrang и группы «Френдзона» из-за давления правоохранительных органов на владельцев клубов и концертных площадок.

При этом замглавы МВД Игорь Зубов утверждал, что в министерстве готовы разобраться с причинами, из-за которых участились подобные случаи, если это «поручит нам прокуратура».

Высказался и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. По его словам, нужно работать с молодежью, а не запрещать концерты «современных исполнителей», если их «кто-то не понимает», потому что такой подход «глупость».

Телеведущий Дмитрий Киселев и вовсе объявил, что проведет рэп-фестиваль в Коктебеле 28-30 августа 2019 года, который будет проходить на нудистском пляже.