Стадион «Зенита» официально переименовали в «Газпром Арену»

Начиная с 9 декабря домашний стадион футбольного клуба (ФК) «Зенит» на Крестовском острове в Санкт-Петербурге будет называться «Газпром Арена». Об этом сообщили в пресс-службе ФК «Зенит».

«Мы убеждены, что присвоение домашней арене «Зенита» названия «Газпром Арена» создаст правильную ассоциацию у всех посетителей стадиона с основной социальной миссией компании ПАО «Газпром» и по-настоящему раскроет потенциал самого посещаемого стадиона страны как нового центра культурной, деловой и, конечно, спортивной жизни», — говорится в пресс-релизе.

Новое название закрепят на фасаде арены, а также нанесут на билеты, униформу сотрудников и сувенирную продукцию. Кроме того, был заключен договор о том, что спортивный объект перейдет под управление «Зенита» на 49 лет.

Напомним, изначально стадион назывался «Санкт-Петербург», потом его стали именовать «Зенит» или «Зенит-Арена». Первый камень стадиона был заложен в 2007 году, а ввели в эксплуатацию в конце декабря 2017 года. Стоимость строительства, по официальной информации, составила 43 млрд рублей. В 2018 году стадион принял семь матчей чемпионата мира.