В Париже из-за протестов задержали более 570 человек

В Париже задержали 575 человек из-за манифестации движения «Желтых жилетов», сообщает BFMTV.

Как отмечает издание, французские власти боялись повторения погромов в городе, которые произошли на прошлой неделе. В полиции сообщили, что 361 человека поместили под стражу. У остальных задержанных в полицейских участках проверили документы.

Le Figaro сообщает, что многие члены движения «Желтых жилетов» заявили о намерении «мирно» проводить демонстрации. Как передает Le Parisien, в начале акций в манифестации в Париже участвовали около полутора тысяч человек, в акциях по всей Франции – приблизительно восемь тысяч человек. При этом по всей стране мобилизованы 89 тысяч правоохранителей, восемь тысяч из них – в Париже.

Напомним, 8 декабря во Франции проходит новая волна протестов движения «Желтых жилетов». Его члены с 17 ноября провели в стране несколько масштабных акций, настаивают на необходимости полной отмены ожидающегося роста налогов на топливо и экологического сбора.

Ожидалось, что с 1 января цены на бензин во Франции должны были вырасти на 2,9 евроцента за литр, на дизель — на 6,5 евроцента. Активисты отмечали, что в течение 2018 года цена на дизельное топливо уже возросла приблизительно на 23%, на бензин — на 15%. Однако 4 декабря премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил полугодовой мораторий на повышение налогов на топливо. Меры, предпринятые французским правительством, члены движения «Желтых жилетов» признали «недостаточными и запоздавшими».