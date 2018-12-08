Правительство решило отменить почти все целевые субсидии автопроизводителям

Российское правительство решило отменить автопрому все целевые субсидии, кроме логистической, передает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Козака.

Об этом он сообщил после совещания с автопроизводителями, в котором участвовали крупные иностранные и отечественные игроки.

«Кроме логистической больше никакой целевой субсидии не будет. И то она будет предоставляться по факту, поскольку ее легко контролировать, контролировать доставку по назначению к экспортным потребителям, тем самым доказывая конкурентоспособность автомобильной продукции», — сказал вице-премьер.

По словам Козака, в ходе совещания правительству и компаниям удалось договориться об общих параметрах поддержки.

«Договорились о предоставлении субсидии на наращивание производства конкурентоспособной на мировых рынках продукции новым экспортерам. Старым экспортерам, тем, кто уже производит такую продукцию, будем продолжать оказывать поддержку в рамках логистической субсидии», — отметил он, добавив, что специнвестконтракты (СПИК) заключат со всеми компаниями.

В конце ноября стало известно, что в правительстве займутся разработкой льгот и субсидий для автопроизводителей. Отмечалось, что в новой версии СПИК требования будут больше связаны с экспортом продукции, увеличением необходимых инвестиций и локализацией автокомпонентов. Также новые контракты будут подписаны со ставкой налога на добавленную стоимость (НДС) на уровне 20%, а автопроизводители получат единый объем преимуществ, который будет ограничиваться перечнем налоговых льгот и оговоркой о гарантии инвестора о неухудшении условий ведения бизнеса.

Напомним, президент России Владимир Путин 3 августа подписал закон о повышении ставки НДС с 18% до 20% с 1 января 2019 года. Документ внесло правительство 16 июня.

После повышения НДС в частности ожидается повышение инфляции: в 2019 году, по словам министра финансов Антона Силуанова, она составит 4,5%, что на 1,5% больше, чем ожидалось ранее.