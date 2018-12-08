Кудрин предложил учитывать индекс счастья при оценке экономического развития России
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин предложил при оценке развития российской экономики учитывать такой показатель, как индекс счастья, передает РБК.
По мнению Кудрина, уровень счастья стоит рассматривать вместе с ключевыми экономическими показателями, а валовый внутренний продукт (ВВП) становится менее показательным индикатором развития экономики страны.
«Что становится индикаторами развития страны? Это включенность гражданина или все, что связано с развитием конкретного человека, — конечно, бедность, продолжительность жизни, преодоление неравенства, ... преодоление гендерного неравенства, свобода выбора в стране», — сказал председатель Счетной палаты.
Кудрин добавил, что «каждый шаг вперед, создание новых отношений и связей с другими странами — это, в общем-то, повышение индекса счастья для нашей страны».
Как отмечает РБК, индекс счастья является одним из альтернативных ВВП показателей экономического развития. Для его расчета используют шесть факторов: ВВП на душу населения, масштабы социальной поддержки, ожидаемая продолжительность жизни, возможность граждан самостоятельно принимать жизненно важные решения, щедрость, а также доверие к бизнесу и властям.
Согласно результатам опроса «Левада-центра», проведенного в конце августа, большинству россиян мешают быть счастливыми неинтересная работа и низкая зарплата. При этом 22% респондентов на вопрос, считают ли они себя счастливыми, ответили «определенно да», 48% — «скорее да».