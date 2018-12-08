Во время протестов в Париже пострадали 30 человек

Во время протестов в Париже были ранены 30 человек, в том числе трое полицейских, сообщает Le Parisien.

Le Figaro передает, что недалеко от Елисейских полей было сожжено две машины. В центре Парижа для урегулирования правопорядка задействовали конную полицию.

🔴 Deux voitures ont été incendiées rue Magella, non-loin des Champs-Élysées. Les #GiletsJaunes envoient des poubelles enflammées et se font gazer. #8Decembre



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По всей Франции в протестах участвуют более 31 тысячи человек. Le Parisien со ссылкой на правоохранительные органы пишет, что по всей стране задержаны 717 человек, в том числе 615 человек в Париже.

Напомним, 8 декабря во Франции проходит новая волна протестов движения «Желтых жилетов». Его члены с 17 ноября провели в стране несколько масштабных акций, настаивают на необходимости полной отмены ожидающегося роста налогов на топливо и экологического сбора.

Ожидалось, что с 1 января цены на бензин во Франции должны были вырасти на 2,9 евроцента за литр, на дизель — на 6,5 евроцента. Активисты отмечали, что в течение 2018 года цена на дизельное топливо уже возросла приблизительно на 23%, на бензин — на 15%. Однако 4 декабря премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил полугодовой мораторий на повышение налогов на топливо. Меры, предпринятые французским правительством, члены движения «Желтых жилетов» признали «недостаточными и запоздавшими».