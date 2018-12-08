Власти Солсбери потратят 500 тысяч фунтов на улучшение имиджа города

Власти британского Солсбери решили запустить рекламные кампании, чтобы улучшить имидж города после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает Sky News со ссылкой на представителей местных властей.

По данным Уилтширского совета, за 2018 год число туристов в Солсбери уменьшилось на 12%. Как сообщает Sky News, проведение рекламных кампаний запланировано на февраль и март 2019 года. Для того, чтобы узнать, как можно изменить имидж города в лучшую сторону, были опрошены около тысячи жителей Солсбери и бизнесменов.

Финансирование на улучшение имиджа города будет взято из 3,7 миллиона фунтов стерлингов, которые были выделены Солсбери британским правительством. 500 тысяч фунтов потратят на повышение авторитета города после отравления Скрипалей, а также Чарли Роули и Дон Стерджесс в Эймсбери.

Sky News отмечает, что в настоящее время бизнес в Солсбери продолжает восстанавливаться после падения уровня торговли, что привело некоторые компании практически к краху.

Напомним, в марте бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию госпитализировали в критическом состоянии, их нашли возле ресторана в Солсбери. Великобритания заявила, что россияне были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в СССР, и обвинила в атаке Россию.

Российская сторона все обвинения в отравлении Скрипалей отвергает.

Позднее Скрипалей выписали из больницы, но продолжили их лечение. Через два месяца с признаками отправления «Новичком» были госпитализированы британцы Чарли Роули и Дон Стерджесс, подобравшие на улице флакон от духов, в котором хранился нервный агент. 8 июля Стерджесс умерла в больнице.

В сентябре британские следователи обвинили в отравлении Скрипалей нервно-паралитическим веществом «Новичок» Александра Петрова и Руслана Боширова, предположительно являющихся сотрудниками ГРУ. The Bellingcat и The Insider утверждают, что под личностью второго скрывается полковник ГРУ Анатолий Чепига.