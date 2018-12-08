Спецпрокурор США: россиянин предлагал предвыборному штабу Трампа «политическую синергию» с Россией в 2015 году

Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн заявил, что в 2015 году общался с неназванным россиянином, который утверждал, что ему в России доверяют и что он может предложить «политическую синергию» предвыборному штабу Трампа с Россией. Об этом сообщается в документе, который спецпрокурор США Роберт Мюллер 7 декабря направил в суд, опубликованным Vox.

В документе говорится, что этот человек также «неоднократно» предлагал устроить встречу Трампа с президентом России Владимиром Путиным. По данным Мюллера, человек сказал Коэну, что такая встреча может иметь «феноменальное» влияние «как в политическом, так и в деловом аспектах». Однако Коэн данное предложение не принял, говорится в документе.

Associated Press сообщает, что прокуроры США впервые связали президента страны Дональда Трампа с совершением федерального преступления. Издание отмечает, по данным Министерства юстиции, Трамп заплатил за молчание о связях с ним двум женщинам, так как эта информация угрожала его предвыборной кампании 2016 года.

Вопрос о том, могут ли привлечь к ответственности Трампа, пока он занимает президентский пост, является предметом юридических споров, сообщает AP.

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Напомним, Мюллер ведет расследование о предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году.

Бывший юрист Дональда Трампа Майкл Коэн согласился на сделку со следствием в августе. Тогда он также признал себя виновным по всем восьми пунктам обвинения — в том числе в предоставлении ложных сведений в банк и нарушении правил финансирования политических компаний по указанию Трампа.

В конце ноября Коэн признался в даче ложных показаний во время прошлогодних слушаний в Конгрессе по делу о «российском вмешательстве». В частности канал ABC сообщал, что показания касались контактов с россиянами во время предвыборной кампании Трампа. По данным AP, Коэн опроверг свои письменные свидетельства о планах строительства небоскреба Trump Tower в Москве, над которыми он работал в 2015 и 2016 годах. Ранее Коэн говорил, что переговоры о строительстве прекратились в январе 2016 года.

До этого в даче ложных показаний заподозрили другого фигуранта расследования контактов Трампа с Россией — бывшего руководителя его предвыборного штаба Пола Манафорта. Так, журналисты обнаружили в базе данных суда столичного округа Колумбия сообщение от спецпрокурора Роберта Мюллера о том, что Манафорт «соврал команде спецпрокурора и Федеральному бюро расследований по ряду вопросов».

Как отмечало Associated Press, Коэну грозит от четырех до пяти лет тюрьмы. Вынесение приговора ему, по данным издания, назначено на 12 декабря.