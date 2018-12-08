Умерла правозащитница Людмила Алексеева

Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

В Москве умерла правозащитница, одна из основателей и председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева. Об этом сообщается на сайте Совета по правам человека при президенте России (СПЧ).

Алексеева скончалась вечером 8 декабря в московской больнице №15. Ей был 91 год.

Людмила Алексеева начала заниматься правозащитной деятельностью в СССР. С 1968 года она подвергалась обыскам и допросам. В 1968–1972 годах Алексеева была машинисткой первого в СССР правозащитного бюллетеня «Хроника текущих событий». В 1977 году она была вынуждена уехать из страны. В 1993 году Алексеева вернулась в Россию.

Она была избрана председателем Московской Хельсинкской группы в мае 1996 года. Алексеева написала более 100 работ по вопросам прав человека и была удостоена 11 наград за свою деятельность.