Китай потребовал от Канады немедленно освободить финансового директора Huawei

Китай потребовал немедленно освободить финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу, задержанную в Канаде по запросу США, сообщает Reuters со ссылкой на министерство иностранных дел страны.

Китай назвал произошедшее «крайне неприятным». Власти страны также предупредили канадскую сторону о «серьезных последствиях», если Ваньчжоу не освободят.

«Китай настоятельно призывает канадскую сторону немедленно освободить задержанного и искренне защищать его законные, легитимные права, в противном случае Канада должна взять на себя полную ответственность за причиненные серьезные последствия», — заявила китайская сторона.

О том, что именно намерены предпринять власти Китая, не сообщается.

Напомним, сотрудники правоохранительных органов Канады задержали финансового директора Huawei Technologies​ Мэн Ваньчжоу 1 декабря, об этом стало известно через пять дней.

В Минюсте рассказали, что Ваньчжоу подозревают в попытке обойти американские санкции против Ирана. В чем именно заключалась эта попытка, не уточнялось.

The Wall Street Journal сообщал, что Ваньчжоу задержали из-за транзакций через банк HSBC, который подозревали в переводе средств в страны, находящиеся под санкциями США.