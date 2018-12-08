Трамп сообщил об отставке главы аппарата Белого дома

Президент США Дональд Трамп заявил, что глава аппарата Белого Дома Джон Келли до конца 2018 года покинет свой пост, сообщает Reuters.

«Я очень ценю его службу», — сказал Трамп. О том, кто станет новым главой аппарата Белого дома, не сообщается, однако президент США отметил, что может назначить кого-то «на временной основе».

Генерал в отставке Джон Келли был назначен на пост главы аппарата Трампа в июле 2017 года. До этого он в течение приблизительно полугода занимал пост министра внутренней безопасности США, а в 2012-2016 годах руководил Южным командованием страны.

Причины ухода Келли с поста не уточняются, однако Reuters отмечает, что в последние месяцы между ним и Трампом были конфликты.

В октябре Трамп объявлял о возможной отставке главы Пентагона Джеймса Мэттиса. СМИ сообщали об их разногласиях по ряду вопросов. До этого в отставку подала постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

В ноябре президент США уволил с поста генпрокурора страны Джеффа Сешнса.