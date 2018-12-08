Жительница Москвы сообщила о сборе соседями подписей против аренды квартиры онкобольными из-за их «заразности»

Координатор благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Наталья Машкова, проживающая в Москве, рассказала о том, что жильцы ее подъезда собирают подписи против сдачи одной из квартир семьям с онкобольными детьми, сообщают «Такие дела».

По ее словам, инициатором сбора подписей была старшая по подъезду, которая уверена, что онкология является заболеванием, передающимся воздушно-капельным путем. Машкова рассказала «Таким делам», что сбор подписей начался, когда женщина узнала, что одну из квартир сдают людям с онкобольными детьми, приезжающими на лечение в Москву.

В обращении к жильцам, которое Машкова предоставила изданию, утверждается: «Рак – это заразное инфекционное заболевание, открыли около 200 видов!».

По словам координатора благотворительного фонда, старшая по подъезду также обратилась в Роспотребнадзор.

«Такие дела» отмечают, что у многих российских благотворительных фондов существует практика аренды квартир для иногородних подопечных, так как зачастую государством финансируются только квоты на лечение, а не на проживание.