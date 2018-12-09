В протестах во Франции приняли участие 125 тысяч человек

В протестах во Франции, которые прошли 8 декабря, приняли участие 125 тысяч человек, сообщает Le Figaro со ссылкой на МВД страны.

По данным министерства, по всей стране задержали 1385 человек, 975 из них поместили под стражу. Во время акции в Париже пострадали 135 человек, BFMTV отмечает, что среди них 17 полицейских.

Президент Франции Эммануэль Макрон поблагодарил правоохранителей за работу во время протестов. «Спасибо за смелость и исключительный профессионализм, которые вы проявили», – написал он у себя в твиттере.

À toutes les forces de l’ordre mobilisées aujourd’hui, merci pour le courage et l’exceptionnel professionnalisme dont vous avez fait preuve. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 8, 2018

Напомним, 8 декабря во Франции прошла новая волна протестов движения «Желтых жилетов». Его члены с 17 ноября провели в стране несколько масштабных акций, настаивают на необходимости полной отмены ожидающегося роста налогов на топливо и экологического сбора.

Ожидалось, что с 1 января цены на бензин во Франции должны были вырасти на 2,9 евроцента за литр, на дизель — на 6,5 евроцента. Активисты отмечали, что в течение 2018 года цена на дизельное топливо уже возросла приблизительно на 23%, на бензин — на 15%. Однако 4 декабря премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил полугодовой мораторий на повышение налогов на топливо. Меры, предпринятые французским правительством, члены движения «Желтых жилетов» признали «недостаточными и запоздавшими».