Российские фигуристы завоевали медаль в танцах на льду в финале Гран-при впервые с 2008 года

Российские фигуристы Виктория Синицына и Никита Кацалапов завоевали серебро в танцах на льду на финальном этапе Гран-при в канадском Ванкувере.

📸 Shots from an intense Rhythm Dance at the Grand Prix Final.



#️⃣ #GPFigure #GPFVancouver pic.twitter.com/fFUoaKypna — ISU Figure Skating (@ISU_Figure) December 8, 2018

Синицына и Кацалапов набрали 201,37 балла. Первое место заняли американские спортсмены Мэддисон Хаббелл и Захари Донохью (205,35 балла), третье – фигуристы из Италии Шарлен Гиньяр и Марко Фабри (198,65 балла).

В женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова завоевала серебро. Другая россиянка Елизавета Туктамышева показала третий результат.

ISU GPF 2018 Vancouver pic.twitter.com/kAPTkV8xWZ — ISU Figure Skating (@ISU_Figure) December 8, 2018

Выиграла соревнования японская спортсменка Рика Кихира, которая набрала 233,12 балла. Загитова и Туктамышева заработали 226,53 балла и 215,32 балла соответственно.

Как отмечает Sports.ru, Россия впервые за десять лет заняла призовое место в танцах, однако это первый раз за пять лет, когда российские спортсмены в финале Гран-при остались без золотых медалей.

Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов в парном катании завоевали бронзу, набрав 214,20 балла. Выиграли финал Гран-при французские фигуристы Ванесса Джеймс и Морган Сипре (219,88 балла), второе место заняли китайские спортсмены Пэн Чэн и Цзинь Ян (216,90 балла).

Этап Гран-при по фигурному катанию в Ванкувере проходит с 7 по 10 декабря.