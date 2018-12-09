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Российские фигуристы завоевали медаль в танцах на льду в финале Гран-при впервые с 2008 года

Спорт

 

Российские фигуристы Виктория Синицына и Никита Кацалапов завоевали серебро в танцах на льду на финальном этапе Гран-при в канадском Ванкувере. 

Синицына и Кацалапов набрали 201,37 балла. Первое место заняли американские спортсмены Мэддисон Хаббелл и Захари Донохью (205,35 балла), третье – фигуристы из Италии Шарлен Гиньяр и Марко Фабри (198,65 балла). 

В женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова завоевала серебро. Другая россиянка Елизавета Туктамышева показала третий результат. 

Выиграла соревнования японская спортсменка Рика Кихира, которая набрала 233,12 балла. Загитова и Туктамышева заработали 226,53 балла и 215,32 балла соответственно. 

Как отмечает Sports.ru, Россия впервые за десять лет заняла призовое место в танцах, однако это первый раз за пять лет, когда российские спортсмены в финале Гран-при остались без золотых медалей.  

Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов в парном катании завоевали бронзу, набрав 214,20 балла. Выиграли финал Гран-при французские фигуристы Ванесса Джеймс и Морган Сипре (219,88 балла), второе место заняли китайские спортсмены Пэн Чэн и Цзинь Ян (216,90 балла). 

Этап Гран-при по фигурному катанию в Ванкувере проходит с 7 по 10 декабря.

Теги:
em, фигурное катание
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