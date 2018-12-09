Генпрокуратура рассказала о росте количества взяток в России

В 2018 году в России стали брать взятки практически на 10% чаще, чем в прошлом, сообщает РИА Новости со ссылкой на Генпрокуратуру.

Согласно информации ведомства, случаи получения взяток участились в первую очередь на Кубани, в Москве и Подмосковье. По данным портала правовой статистики crimestat.ru, в январе-октябре 2018 года зафиксировали 3171 случай получения взятки (ст. 290 УК). Рост подобных преступлений составил 9,4%. В том же периоде 2017 года было зафиксировано 2899 случаев взяточничества.

Число преступлений по статье 291 УК (дача взятки) с января по октябрь 2018 года составило 2251. В ведомстве зафиксировали рост числа подобных преступлений на 10,5%, в аналогичном периоде 2017 года было выявлено 2037 подобных случаев.

При этом в Генпрокуратуре отметили, что в январе-октябре 2018 года на 2,5% сократилось число случаев мелкого взяточничества (291.1 УК) по сравнению с тем же периодом 2017 года (с 4 978 до 4 854).

В целом количество преступлений коррупционной направленности увеличилось на 1,9%, ведомством было выявлено 27 143 случая. Их доля среди всех преступлений составила 1,6%.

Ранее в Следственном комитете (СК) России рассказали ТАСС, что за девять месяцев 2018 года ведомство направило в суд 6123 уголовных дела о коррупционных преступлениях, 6885 человек привлекли к уголовной ответственности. При этом, отметили в СК, почти 40% из них (2684 человека) являются обычными гражданами, привлеченными к ответственности за дачу взятки.