В Симферополе из-за аварии около 200 тысяч человек остались без воды

Около 200 тысяч жителей Симферополя остались без воды из-за аварии на водоводе, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы города.

По словам собеседника агентства, водоснабжение в Симферополе планируют возобновить к вечеру 9 декабря, в настоящее время на месте аварии работают бригады предприятия «Вода Крыма».

РИА Новости со ссылкой на компанию сообщает, что во время устранения последствий аварии погиб один сотрудник аварийных служб водоканала. Обстоятельства произошедшего выясняют правоохранители.

Как отмечает ТАСС, в Симферополе проживают около 340 тысяч человек.