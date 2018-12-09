Экс-глава ФБР рассказал о расследовании в отношении четырех американцев по делу о «российском вмешательстве»

Бывший глава федерального бюро разведки (ФБР) США Джеймс Коми рассказал о том, что в деле о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы страны в 2016 году сначала фигурировали четыре американца, передает Reuters.

«Мы начали расследование в отношении четырех американцев, чтобы выяснить, существует ли какая-либо связь между этими четырьмя американцами и попытками вмешательства России», — сказал Коми на закрытом заседании юридического комитета и комитета по надзору Палаты представителей Конгресса США.

Коми не назвал имена американцев, но сказал, что президента страны Дональда Трампа среди них не было. Экс-глава ФБР рассказал, что расследование началось в конце июля 2016 года. Он отметил, что четыре американца «имели некоторую связь с Трампом».

В ноябре газета The New York Times со ссылкой на источники сообщала, что Трамп весной планировал поручить министерству юстиции возбудить уголовное дело в отношении Коми и бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон. По данным издания, о своей идее он рассказал советнику Белого дома Дону МакГану, который сразу же не согласился с этим: у Трампа нет права отдавать такие приказы, и подобное действие могли бы расценить как злоупотребление полномочиями.

Коми занимал пост главы ФБР с сентября 2013 года по май 2017 года. Трамп уволил Коми, так как посчитал, что он «не может эффективно руководить бюро», и ФБР необходим новый глава, который «восстановит доверие населения». После Коми должность директора ФБР в течение нескольких месяцев занимал Эндрю Маккейб, затем в августе 2017 года этот пост занял Кристофер Рэй.

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Напомним, расследование о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году ведет спецпрокурор Роберт Мюллер.

Бывший юрист Дональда Трампа Майкл Коэн согласился на сделку со следствием в августе. Однако в конце ноября он признался в даче ложных показаний во время прошлогодних слушаний в Конгрессе по делу о «российском вмешательстве».

В даче ложных показаний заподозрили другого фигуранта расследования контактов Трампа с Россией — бывшего руководителя его предвыборного штаба Пола Манафорта.