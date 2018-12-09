Российский биатлонист завоевал вторую бронзовую медаль на этапе Кубка мира в Словении
Российский биатлонист Александр Логинов завоевал бронзу в гонке преследования на дистанции 12,5 километров на этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке.
Your Top 3 of the men's pursuit here in @BiatlonPokljuka— IBU World Cup (@IBU_WC) December 9, 2018
🥇 @7ohannesbo - @NSSF_Biathlon
🥈 @quentinfillon - @FedFranceSki
🥉 Alexandr Loginov - @russianbiathlon
Join us now for the medal ceremony here in #POK18 on https://t.co/ssmqX3uYTb pic.twitter.com/jqTTEr8ZBK
Логинов завершил дистанцию за 30,22,3 минуты. Первое место занял норвежский спортсмен Йоханнес Бе (30,20,4 минуты), вторым финишировал французский биатлонист Кентен Фийон-Майе (30,20,5 минуты).
Ранее Логинов также завоевал бронзу в спринте, завоевав для России первую медаль на этапе Кубка мира.
Этап Кубка мира по биатлону проходит в Поклюке со 2 по 9 декабря.