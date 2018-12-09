В «Агоре» назвали незаконным участие главы МВД в съезде «Единой России»

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев участвовал в съезде партии «Единая Россия», прошедшем 7 и 8 декабря в Москве. По словам руководителя международной правозащитной группы «Агора» Павла Чикова, это является нарушением законодательства.

В своем telegram-канале Чиков утверждает, что, согласно статьям 25 и 26 «Закона о полиции», Колокольцев является сотрудником полиции, у него звание «генерал полиции Российской Федерации». Далее юрист отмечает, что по части 2 статьи 7 «Закона о полиции» сотруднику правоохранительных органов нельзя участвовать в деятельности политических партий, а съезд по части 1 статьи 24 «Закона о политических партиях» такой деятельностью является.

Администратор паблика «Омбудсмен полиции» в социальной сети «ВКонтакте» Владимир Воронцов, обративший внимание на участие Колокольцева в съезде «Единой России» сообщил «МБХ-медиа» о своем намерении обратиться в Администрацию президента и Генпрокуратуру в связи с произошедшим.

Напомним, в 2011 году «Агора» обратилась в Генпрокуратуру в связи с тем, что Владимир Маркин, который на тот момент занимал должность официального представителя Следственного комитета (СК), участвовал в праймериз Общероссийского народного фронта (ОНФ). Ведомство признало факт нарушения. При этом в ОНФ заявляли, что Маркин закон не нарушал, сообщало РИА Новости. В конце концов в СК решили не наказывать Маркина на произошедшее, отмечали «Ведомости».