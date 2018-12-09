Автор доклада об «убийствах чести» на Северном Кавказе сообщила о слежке за собой в Москве

Исследовательница из организации «Правовая инициатива» Саида Сиражудинова обнаружила за собой слежку в Москве, сообщает «Медиазона» со ссылкой на представителя «Правовой инициативы» Ксению Бабич.

Она рассказала, что Сиражудинова обратила внимание на мужчину, который шел за ней от офиса, сел в один с ней вагон метро и выходил на одних и тех же станциях.

«По ее словам, преследователь был чеченцем или дагестанцем. Он был невысокий, с бородой, полосатая шапка, темная куртка, джинсы, черные ботинки», — сообщила Бабич, добавив, что Сиражудинова смогла уйти от преследования, выйдя из вагона поезда за секунду до закрытия дверей.

«Медиазона» отмечает, что на Общероссийском гражданском форуме Сиражудинова задала вопрос об «убийствах чести» представителю муфтия Чечни Рустаму Абазову. Бабич также рассказала, что после мероприятия Абазов пытался поговорить с исследовательницей и переубедить ее.

Сиражудинова вместе с Юлией Антоновой создали доклад об «убийствах чести» на Севеверном Кавказе, в частности, в Ингушетии, Чечне и Дагестане. В исследовании утверждается,что в большинстве случаев жертвами «убийств чести» становятся женщины, это «одна из самых жестоких форм насилия в отношении женщин, семейного насилия и дискриминации по признаку пола».

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров назвал доклад попыткой показать регион «каким-то таким пещерным обществом, где совершаются казни, расправы и нарушаются права человека».