В Ростуризме решили провести экстренное совещание из-за остающихся на Хайнане туристов

Глава Федерального агентства по туризму (Ростуризма) Олег Сафонов предложил провести 10 декабря межведомственное совещание по вопросам авиаперевозки туристов туроператора «Жемчужная река», сообщает РБК.

«Срочная необходимость проведения такого мероприятия вызвана прекращением выполнения авиаперевозчиком полетов между островом Хайнань и российскими городами», — цитирует издание сообщение ведомства.

Планируется, что в мероприятии будут участвовать представители Минтранса России, Росавиации, «Жемчужной реки», авиакомпании «ИрАэро» и ее агента «Эверейт».

По информации Ростуризма, проблемы с полетами для туроператора «Жемчужная река» возникли примерно две недели назад. После этого «ИрАэро» заявила о прекращении рейсов в некоторые китайские города из-за задолженности туроператора. Позже стало известно, что российские туристы, находящиеся на острове Хайнань, не могут вылететь в Россию.

Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко говорил РБК о 700 туристах, которые не могут вылететь с острова, а турист Михаил Егоров рассказал о 1,5 тыс. других туристов, которые не могут вернуться в российские города.