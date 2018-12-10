Блок и.о. премьер-министра Армении Пашиняна выиграл досрочные парламентские выборы в стране

После подсчета 100% голосов на парламентских выборах в Армении блок «Мой шаг», поддерживающий исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна, набирает более 70% голосов, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Армении.

При этом Республиканская партия, которая являлась правящей до весны 2018 года, набрала 4,7% и в парламент не прошла. Необходимое количество голосов (более 5%) для прохода в парламент Армении набрали еще две партии: «Просвещенная Армения» (6,37%) и «Процветающая Армения» (8,27%).

Напомним, Пашинян подал в отставку 16 октября, в первый раз его кандидатуру отклонили 24 октября, во второй – 1 ноября. «После моей отставки президент примет отставку правительства. Все министры продолжат выполнять свои обязанности. Я также продолжу выполнять конституционные полномочия премьер-министра», – заявлял он.

Согласно конституции Армении, у парламента было две недели с момента отставки Пашиняна, чтобы избрать нового главу кабинета министров. Так как премьера не избрали, то законодательный орган распустили, а в стране назначили внеочередные парламентские выборы.

О намерении изменить конституцию страны, чтобы остаться во главе правительства перед досрочными парламентскими выборами, Пашинян заявил на митинге в Ереване в середине августа.

Лидер оппозиции Никол Пашинян стал премьер-министром Армении 8 мая после антиправительственных протестов, которые начались в апреле 2018 года. Новое правительство было сформировано 12 мая.