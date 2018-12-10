Лев Пономарев попросил отпустить его из-под ареста на прощание с Людмилой Алексеевой

Руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев, находящийся под арестом, обратился в Тверской районный суд с просьбой отпустить его на прощание с главой Московской Хельсинкской группы Людмилой Алексеевой и ее похороны, сообщает «Правозащита Открытки».

Опубликованное в telegram-канале заявление датировано 9 декабря, дата его рассмотрения неизвестна. В документе Пономарев опирается на закон «О порядке отбывания административного ареста» и просит суд вынести решение о его прекращении «в связи с возникновением исключительных тяжелых личных обстоятельств».

Как сообщает Интерфакс, прощание с Людмилой Алексеевой состоится 11 декабря в Центральном доме журналиста в Москве с 10 до 13 часов.

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Напомним, 5 декабря Тверской районный суд Москвы арестовал правозащитника и директора движения «За права человека» Льва Пономарева на 25 суток за повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). 6 декабря защита Пономарева подала апелляцию на это решение в Московский городской суд, после чего правозащитнику сократили арест до 16 суток.

Как сообщала «Новая», административный протокол на Пономарева составили из-за поста на его странице в фейсбуке с призывом поучаствовать в акции «За наших и ваших детей» в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия», которая прошла возле здания ФСБ на Лубянке 28 октября. В тот день в городах России, по данным «ОВД-Инфо», задержали около 60 человек.

Против ареста Пономарева выступили в частности Госдепартамент США и Совет по правам человека при президенте России.