В Госдуму внесли законопроекты о регулировании работы иностранных электронных кошельков и платежных приложений

В Госдуму внесли два законопроекта с поправками в закон «О национальной платежной системе». Один из них запрещает зарубежным платежным сервисам оказывать услуги россиянам без регистрации в Центробанке (ЦБ) России, второй – регулирует работу в России мобильных приложений платежных систем. Оба документа были внесены в Госдуму 7 декабря.

В пояснительной записке к одному из них сказано, что документом «предусматривается раскрытие Банку России информации о поставщиках платежных приложений, что будет способствовать повышению эффективности оценки реализуемых банками систем и процедур управления рисками». Имеются в виду такие приложения как, например, ApplePay, SamsungPay и MirPay.

Для повышения эффективности контроля регулятора за переводом средств предусматривается предоставление ЦБ кредитными организациями-операторами данных об операциях. В документах говорится о том, что зарубежным поставщикам платежных услуг запретят переводить средства россиян, а российским банкам в случае принятия законопроекта нельзя будет обеспечивать подобные переводы. Согласно законопроекту, банки смогут работать в России лишь с клиентами-нерезидентами.

Председатель правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров объяснил РБК, что внесенные на работу с гражданами России. «Но наличие лицензии на работу с рублями и валютой, как, например, у российской «дочки» PayPal — небанковской кредитной организации, позволит им избежать этих ограничений»,- предположил он.

Издание уточняет, что Visa, MasterCard, American Express, китайская UnionPay или японская JCB не попадут под ужесточение законодательства, так как у них есть компании-операторы, включенные в реестр ЦБ.

Глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков рассказал «Коммерсанту», что целью изменений являются защита интересов россиян и установления контроля. Газета отмечает, что документы планируют ввести в действие с момента опубликования.

При этом банкам дается шесть месяцев на предоставление ЦБ данных о договорах, заключенных с иностранными поставщиками платежных услуг, и 270 дней на прекращение трансграничных переводов средств физлиц в рамках иностранных платежных систем, которые не входят в реестр ЦБ.

Ранее «Ведомости» сообщали, что ЦБ начал подготовку банков к отключению от международных платежных систем из-за угрозы введения санкций в отношении России.