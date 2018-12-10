«Яндекс» назвал самым популярным событием 2018 года ЧМ по футболу

Самым популярным событием 2018 года, судя по запросам в поисковой системе «Яндекс», стал Чемпионатом мира по футболу, прошедший в России с 14 июня по 15 июля, сообщает РБК со ссылкой на данные исследования компании.

Помимо ЧМ по футболу-2018, в «Яндексе» часто искали информацию о Зимней олимпиаде в Пхенчхане и пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». В пятерку самых популярных запросов о событиях вошли бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором, а также выборы президента России, прошедшие в марте.

Наиболее популярные запросы 2018 года были представлены в десяти категориях, в том числе «Главные события», «Люди», «Фильмы», «Музыка» и «Сериалы».

Согласно данным «Яндекса», самым популярным человеком в 2018 году стал бывший вратарь сборной России по футболу Игорь Акинфеев. В число людей, информацию о которых чаще всего искали, вошли также боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов, футболист сборной России Артем Дзюба, президент Хорватии Колинде Грабар-Китарович, посетившей финальный матч ЧМ-2018 в Москве и российская фигуристка Алина Загитова.

Что касается новинок, то россияне, по информации «Яндекса», чаще всего интересовались новыми смартфонами. Лидером по популярности стал Huawei Honor 10, на втором месте оказались iPhone XS и iPhone XR. В пятерку также вошли и другие китайские смартфоны: Huawei P20 Pro, Xiaomi Redmi Note 5 и Huawei Honor 9 Lite. «Из всех других вещей, появившихся в этом году, сопоставимый интерес у россиян вызвала только новая Lada Granta», — отметили в «Яндексе».

Самыми популярными фильмами, согласно запросам в «Яндексе», стали «Мстители: Война бесконечности», «Дэдпул 2» «Движение вверх», «Веном» и «Мир юрского периода 2». Что касается сериалов, то больше всего запросов в поисковике было о сериале «Мажор».

В июле «Яндекс» изучил самые популярные запросы об иностранных болельщиках чемпионата мира по футболу. Например, про австралийцев, которые привезли на ЧМ надувных кенгуру, спрашивали, почему они в желтых майках. Также россиян, по данным «Яндекса», интересовало, почему так мало англичан и французов приехали на турнир и откуда у нигерийцев деньги на билеты.