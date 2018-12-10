Суд в Нижнем Тагиле частично оправдал полицейских, обвинявшихся в избиении задержанного до смерти

Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор троим оперуполномоченным городского отдела полиции № 17 Дмитрию Панову, Анатолию Быкову и Егору Ялунину. Полицейских обвиняли в избиении до смерти задержанного Станислава Головко.

Судья Анна Пфейфер приговорила Панова к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы, Ялунина – к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы, Быкова – к 3 годам и 2 месяцам лишения свободы. При этом Пфейфер полностью оправдала полицейских по обвинению в причинении Станислава Головко тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Они признаны виновными лишь в превышении ими должностных полномочий.

По мнению судьи, обвиняемые били Головко, но повлекшую смерть травму головы Станислав получил «при иных обстоятельствах».

«Разумеется, мы будем обжаловать приговор. Считаем, что оправдание по 111 статье УК – незаконно», – заявила «Новой газете» сестра погибшего Екатерина. Родственники самих полицейских после оглашения приговора также заявили, что решением судьи не удовлетворены. Они считают, что к смерти Головко привели действия других сотрудников полиции.

Станислав Головко был задержан 27 сентября прошлого года по подозрению в краже 148 600 рублей из мебельного магазина. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что полицейские привезли Головко в отдел уже избитым: у мужчины были синяки на лице. В отделе, как установило следствие, Станислава продолжили избивать. В итоге после трех дней избиений он был доставлен в реанимацию, где и скончался.

Сами подсудимые свою вину отрицали. Они заявляли, что при задержании на Головко случайно упал их коллега Николай Лавренюк. В результате этого падения, утверждали подсудимые, Станислав получил травму головы. В отделении Головко якобы упал еще несколько раз, из-за чего и получил множественные ушибы и перелом основания черепа.

Оперуполномоченный Николай Лавренюк на следствии заявил, что на Головко не падал, и что бывший начальник отдела полиции № 17 Эдуард Губер предлагал ему рассказать о падении, чтобы отвести подозрения от других оперативников. Губер после инцидента был смещен с занимаемой должности.