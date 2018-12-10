РБК: прокуратура и ФАС начали проверку из-за поставок продуктов для Росгвардии по завышенным ценам

Главная военная прокуратура начала проверку контрактов между Росгвардией и поставщиком продуктов мясокомбинатом «Дружба народов», а Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело по этому поводу, утверждают источники РБК.

По информации издания, инициатором дела стал начальник отдела управления ФСБ по Росгвардии полковник В.А.Вертей. В ФСБ обратили внимание на то, что мясокомбинат мог «незаконно завысили цену на продукцию, фактически выступив в качестве торгового посредника».

В частности, Росгвардия покупала у мясокомбината «Гатчинский» сосиски по цене 215,9 рублей за кг и сардельки — 197,73 рублей за кг. Однако после того, как контракт был заключен с «Дружбой народов» сосиски и сардельки стали стоить 350 рублей, при этом мясокомбинат закупал эти продукты все у того же мясокомбината «Гатчинский», рассказали источники РБК. Таким образом, по информации издания, было закуплено 20 т сосисок и 20 т сарделек, но на 3,4 млн дороже, чем если бы это было напрямую.

Более того, решение о том, что «Дружба народов» должна стать единственным поставщиком продуктов для Росгвардии, было принято после согласования этого вопроса с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, президентом России Владимиром Путиным и начальников ведомства Виктором Золотовым, утверждают в РБК.

По информации СМИ, Золотов объяснял выбор «Дружбы народов» тем, что «мясокомбинат обладает развитой производственно-технологической базой для изготовления полного спектра продовольственных товаров, имеет многолетний опыт поставок продовольствия и положительную репутацию на рынке». Все это нужно для того, чтобы «улучшить питание военнослужащих».

При этом ФСБ обратила внимание на это ситуацию раньше, чем о ней рассказал оппозиционер Алексей Навальный. Он утверждал, что после того, как в декабре 2017 года распоряжением правительства единственным поставщиком продуктов питания для Росгвардии стал «Мясокомбинат «Дружба народов», закупочные цены на базовые продукты (например, картофель, лук, капусту) выросли в несколько раз.

Владельцем «Дружбы народов», говорится в расследовании, через цепочку компаний является Борис Кантемиров, который ранее был начальником Центрального архива внутренних войск МВД. Главнокомандующим внутренними войсками МВД был Виктор Золотов, который в настоящее время возглавляет Росгвардию.

После этого расследования Золотов записал видеообращение, в котором отверг заявления ФБК, обвинил Навального в «скудоумии» и вызвал оппозиционера на дуэль, «пообещав сделать из него отбивную».

Навальный ответил Золотову так: он предложил чиновнику провести теледебаты на одном из федеральных каналов и дал ему на размышления неделю. «Дебаты? Я его на другое приглашал», — отреагировал Золотов, уточнив, что предлагал Навальному прийти на «спортивный поединок». В результате «дуэли» так пока и не состоялось.