Свердловский губернатор упразднил департамент, который возглавляла отстраненная после слов о «долге государства» чиновница

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев упразднил департамент молодежной политики, который возглавляла Ольга Глацких, сообщается на сайте администрации региона. Чиновница прославилась после того, как в начале ноября в ответ на вопрос о финансировании детских проектов заявила, что государство «ничего не должно».

Департамент Глацких войдет в состав нового министерства образования и молодежной политики, который создается «в целях повышения эффективности деятельности государственных органов».

При этом будет ли в нем работать Глацких, не уточняется. В сообщении также приводятся слова Куйвашева об оптимизации штата администрации региона: «Как говорится, будем работать не числом, но умением», — сказал он в конце ноября.

На прошлой неделе сама Глацких заявила, что не собирается уходить из департамента, поскольку за месяц с момента ее отстранения от должности не были запущены три федеральных проекта: «Мне совесть не позволяет и в принципе даже человеческий фактор не позволяет это бросить. Бросить около 400 тысяч вовлеченных в наши мероприятия ребят», — сказала чиновница в разговоре с блогером Сергеем Колясниковым.

Напомним, в начале ноября директора департамент молодежной политики Свердловской области Ольгу Глацких спросили о финансировании детских проектов, на которые «зачастую не хватает» средств.

«На сегодняшний день получилось так, что у подрастающего поколения складывается понимание, что государство все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, которые вас родили. Государство их не просило вас рожать», — ответила Глацких.

После того, как ее заявление процитировали многие СМИ, чиновница сказала, что фразу вырвали из контекста и ее слова не так поняли. Однако несмотря на это ее временно отстранили от должности, а Следственный комитет начал проверку расходования средств в ее департаменте.