СМИ сообщили о назначении Игоря Костюкова начальником ГРУ

Вице-адмирал Игорь Костюков был назначен новым начальником Главного управления Генштаба ВС РФ (прежнее название ГРУ — ред.), сообщают Интерфакс и ТАСС со ссылкой на источники. До этого Костюков исполнял обязанности главы военной разведки после смерти его предшественника генерал-полковника Игоря Коробова.

Как ранее отмечали собеседники «Новой», Костюков был главным претендентом на эту должности и фактически возглавил управление еще летом этого года из-за проблем со здоровьем у Коробова. Он же принимал президента России Владимира Путина во время торжественного празднования 100-летия ГРУ 2 ноября (Коробов на нем уже не присутствовал — ред.).

Игорь Коробов скончался от рака 21 ноября в возрасте 62 года. Он возглавил ГРУ в январе 2016 года после смерти предыдущего начальника Игоря Сергуна.

Костюков окончил Военно-дипломатическую академию, после чего начал службу в Главном разведывательном управлении. В прошлом году ему присвоили звание Героя России, а за карьеру его также наградили орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Почета, Александра Невского, Мужества, «За военные заслуги» и медалью «За отвагу».

США неоднократно вносили его в санкционные списки: так, в конце декабря 2016 года в отношении него ввели ограничения в связи с кибератакой на сервера Демократической партии накануне президентских выборов, а также в марте этого года — также за вмешательство в американские выборы.