Россия вышла на второе место по производству оружия в мире в 2017 году

Россия стала второй в рейтинге по производству оружия во всем мире за 2017 год, утверждают в Стокгольмском международном институте исследования проблем мира (SIPRI).

Исследователи подсчитали, что объем экспорта вооружений российских компаний составил 9,5% от мирового рынка, на его увеличение повлияла реализация программы модернизации российского вооружения.

Кроме того, компания «Алмаз-Антей» впервые вошла в десятку крупнейших производителей оружия в мире, а еще у Объединенной двигателестроительной корпорации, НПО «Высокоточные комплексы» и корпорации «Тактическое ракетное вооружение» рост показателей составил более 15%. В SIPRI отмечают, что рост продаж произошел у восьми из девяти российских компаний.

При этом первую строчку занимает США, а Великобритания опустилась со второго на третье место в этом рейтинге. Китай в этот список не попал, так как данные о продажах оружия в этой стране отсутствуют. Крупнейшими в мире производителем оружия признаны Lockhead Martin Corp. и Boeing.

Напомним, согласно докладу SIPRI за прошлый год совокупный объем продаж вооружений компаниями России в 2016 году составил 26,6 млрд долларов, что больше на 3,8%, чем в 2015 году. На долю российских производителей приходится 7,1% от всего проданного в мире в отчетном году оружия.

В институте утверждали, что Россия по расходам на вооружение вышла на третье место по итогам 2016 года (5,3% ВВП). В докладе говорилось, что сумма расходов за год выросла на 5,9% и составила 69,2 млрд долларов. В феврале 2016 года эксперты института также рассказали, что Россия наряду с США по итогам 2011–2015 годов стала лидером в экспорте оружия.