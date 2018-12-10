Правительство предложило запретить дарить учителям и врачам все подарки, кроме цветов и блокнотов

Правительство внесло в Госдуму антикоррупционные поправки к законодательству, касающиеся подарков госслужащим, при этом под новые меры попадут врачи и учителя, говорится на сайте кабинета министров.

В разговоре с РИА Новости директор департамента развития государственной службы Минтруда Дмитрий Баснак пояснил, что регулировать этот вопрос необходимо, потому что врачи и учителя исполняют должностные обязанности на муниципальной и государственной службе.

«Мы предлагаем установить, что служащий должен сдать подарок, если он получен на официальном, протокольном мероприятии, в орган вне зависимости от его стоимости. Конечно, предусмотрены и исключения, так, например, служащий может оставить себе цветы, канцелярскую печатную продукцию и ценные подарки, которые получены в качестве поощрения и награды от работодателя», — сказал Баснак.

Он также назвал «сомнительной» практику, когда пациент в качестве благодарности приносит врачу алкогольные напитки, например, коньяк. Чиновник уточнил, что за невыполнение таких правил, врачей и учителей смогут увольнять, делать выговор и предупреждать о неполном служебном соответствии. Баснак надеется, что поправки примут уже к середине 2019 года.

Напомним, в декабре прошлого года The Bell узнало, что сотрудники российских министерств и крупных компаний перестали принимать подарки, а если и делают это — то с большой осторожностью.

Пять сотрудников министерств и госкорпораций рассказали, что ужесточения по поводу подарков совпали с преследованием экс-министра Минэкономразвития Алексея Улюкаева, которого признал виновным в получении взятки от главы «Роснефти» Игоря Сечина и осудил на восемь лет колонии сторогого режима.

Во время суда стало известно, что Сечин передал Улюкаеву «корзиночку» с фирменными колбасами «от Иваныча» и сумку. Улюкаев думал, что в ней находится вино, однако там оказались деньги — два миллиона долларов.