Бывшего милиционера из Ангарска приговорили ко второму пожизненному сроку за убийство еще 55 женщин
Ируктский областной суд признал бывшего сотрудника милиции из Ангарска Михаила Попкова, более известного как «ангарский маньяк», винвным в убийстве еще 56 человек ко второму пожизненному лишению свободы, сообщает Интерфакс. Ранее его осудили за убийство 22 человек.
Попкова признали виновным в 55 новых эпизодах убийств и изнасилований женщин, а также в убийстве коллеги-милиционера в 1999 году. Его осудили по статьям об убийствах, сопряженных с изнасилованием (п. «а», «к» ч. 2 ст. 105 УК), а также о покушении на подобное убийство (ч.3 ст.30, п. «к» ч.2 ст. 105 УК).
Агентство добавило, что Попков обжалует решение суда, который также лишил его звания младшего лейтенанта милиции: до этого он получал пенсию в размере 24 тысяч рублей, и после вступления решения в силу потеряет ее.
Читайте также
Полиция против милиции
Попкова задержали в июне 2012 года во Владивостоке и в первый раз приговорили к пожизненному сроку в январе 2015 года. По данным следствия, первое преступление он совершил в 1994 году, и хотя в 1999 году его уволили со службы, список его жертв увеличивался еще на протяжении 13 лет — до 2010 года. Его жертвами были женщины, которых он насиловал и впоследствии убивал, а также ангарский оперативник Евгений Шкурикин.
После первого приговора его не отправили в колонию строго режима, а оставили в СИЗО, поскольку уже шло расследование по второму уголовному делу. По данным «Новой», всего следствие подозревало его в убийстве 85 человек. Во второй раз ему предъявили обвинение в 59 убийствах и одном покушении на убийство, однако три эпизода были исключены судом, поскольку не было представлено совокупности доказательств самого события преступления.