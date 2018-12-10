ФСИН: Олега Сенцова выпишут из медчасти колонии в Лабытнанги

Отбывающего наказание в колонии №8 Ямало-Ненецкого автономного округа украинского режиссера Олега Сенцова выпишут из медчасти, сообщили Интерфаксу в региональном управлении ФСИН.

Во ФСИН отметили, что Сенцова переводят в отряд для дальнейшего отбывания наказания в соответствии с рекомендациями врача, и опровергли проблемы со здоровьем у режиссера, о которых ранее говорил его адвокат Дмитрий Динзе. «Состояние здоровья осужденного Сенцова оценивается как удовлетворительное, отрицательной динамики не наблюдается», – говорится в ответе ведомства.

В конце ноября Динзе писал в фейсбуке о его восстановлении после 145-дневной голодовки: «Голодовка не прошла бесследно. Вывозили в больницу, у него имеется изменения в почках, сердце и печени. Останется это или нет врачи сказать не могут».

Накануне правозащитница Татьяна Щур также написала, что Сенцову уже несколько недель не выдают посылку с теплыми вещами, фильмами и едой, хотя извещение, по ее словам, пришло в колонию еще 27 ноября. Интерфакс в заметке от 10 декабря отметил, что во ФСИН оставили вопрос о посте Щур без комментария.

Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов был осужден в России на 20 лет колонии за подготовку терактов в Крыму. С 14 мая он держал голодовку в поддержку украинских политзаключенных в России — себя в число лиц для обмена он не включал. 6 октября Сенцов прекратил голодовку из-за угрозы принудительного кормления.

Next week, #Ukrainian film director Oleg #Sentsov will be awarded the #SakharovPrize by @Europarl_EN. Convicted to 20 years in prison,he won’t be able to receive the prize in person. I reiterate therefore: #LetSentsovGetSakharov pic.twitter.com/pGFm93hN1G — Johannes Hahn (@JHahnEU) December 7, 2018

За время нахождения в колонии Сенцов стал лауреатом премии министра иностранных дел Польши Pro Dignitate Humana («За человеческое достоинство»), а также получил премию Сахарова, присуждаемую Европарламентом за вклад в борьбу за права человека. 8 декабря еврокомиссар по вопросам расширения политики и добрососедства Йоханнес Хан призвал Россию отпустить Сенцова для вручения ему премии.