ВЦИОМ: только 36% россиян считают отечественных ученых компетентнее зарубежных

Социологи выяснили, что только 36% россиян считают, что отечественные ученые компетентнее своих иностранных коллег. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

При этом 16% респондентов ответили, что у зарубежных ученых профессионализма больше, а 37% утверждают, что не видят разницы между россиянами и иностранцами по уровню компетентности.

Участники опроса думают, что Россия лидирует в космической и военной сферах, а также в здравоохранении и атомной и ядерной энергетике. «Другие сферы называют реже: космическая – 7%, военная – 6%, автомобилестроение и промышленность – по 5%», — говорится в исследовании.

Более того, 72% респондентов ответили, что положительно относятся к решению их ребенка или внука стать ученым. Противоположного мнения придерживаются только 7%.