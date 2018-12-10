Евросоюз ввел санкции за организацию выборов в ДНР и ЛНР

Евросоюз ввел санкции за оранизацию и проведение выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках в отношении девяти человек. Список утвердили министры иностранных дел стран ЕС, он был опубликован в официальном журнале Евросоюза.

Ограничения ввели в отношении избранного руководителя ЛНР Леонида Пасечника, вице-спикеров Народных советов (где также проходили выборы) и членов центральных избирательных комиссий обеих самопровозглашенных республик. Так, под санкции попали глава донецкого ЦИКа Ольга Позднякова, ее коллега из Луганска Елена Кравченко, их заместители, а также секретари избиркомов.

Санкции предполагают визовые ограничения и заморозку активов на территории Евросоюза. При этом глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин в список не попал, вероятно, поскольку он является полпредом ДНР в контактной группе по Украине.

Напомним, выборы в самопровозглашенных республиках состоялись 11 ноября. На них победили Леонид Пасечник в ЛНР (по данным луганского ЦИКа, с результатом 68% голосов) и Денис Пушилин (61%, по данным донецкого избиркома).

Кроме того, в самопровозглашенных респуболиках выбирали депутатов Народного собрания: в заксобрание ДНР прошли представители двух общественных движений, «Донецкая республика» (76%) и «Свободный Донбасс» (24%); в ЛНР — «Мир Луганщине» (74%) и «Луганский экономический союз» (25%), еще 1% бюллетеней признали недействительными.