Росфинмониторинг нашел около 4000 связанных с россиянами компаний в «панамском архиве»

Во время проверки «панамского архива» специалисты Росфинмониторинга обнаружили 4197 офшорные компании, подконтрольные россиянам. Об этом сообщило РБК со ссылкой на начальника управления ведомства по противодействию отмыванию доходов Виталия Андреева.

По его словам, многие из обнаруженных компаний связаны с «губернаторским, депутатским и министерским корпусом». Всего эти фирмы совершили финансовые операции на общую сумму свыше 5 млрд рублей.

Более половины всех компаний оказались зарегистрированы на Британских Виргинских островах, а также в Панаме и на Багамах. В Росфинмониторинге заявили, что передали сведения о «сомнительных финансовых операциях» в правоохранительные органы.

В апреле этого года в Росфинмониторинге уже рассказывали, что обнаружили сомнительные операции на несколько миллиардов рублей, проведенные через оффшоры, а информацию об этом передали в правоохранительные органы.

Напомним, «Панамское досье» и «Райское досье» — это документы офшорных регистраторов Mossack Fonseca и Appleby, которые после утечки изучал и публиковал Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Согласно «панамскому досье», офшоры есть у российских чиновников, депутатов и сенаторов, а также у 16 из 77 российских долларовых миллиардеров.

После публикации «панамского досье» Генпрокуратура заявила о его проверке, а ее выводы в дальнейшем были засекречены. В «райском досье» упоминались Леонид Михельсон, Олег Дерипаска, Олег Тиньков и жена первого вице-премьера Игоря Шувалова Ольга.