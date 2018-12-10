Правительство запретило продавать «Боярышник» дешевле алкоголя

Правительство запретило продавать спиртосодержащую непищевую продукцию дешевле алкогольных напитков, соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

Запрет будет действовать для жидкостей, содержание этилового спирта в которых превышает 28%. Их минимальная стоимость теперь приравнивается к начальной цене за 0,5 литра водки и другого алкоголя (205 рублей).

Премьер Дмитрий Медведев на заседании правительства заявил, что это решение выбьет «экономическую основу из подобного рода торговли или деятельности», а также поможет снизить число отравлений подобными жидкостями.

Напомним, в декабре 2016 года в Иркутской области более 120 человек отравились «Боярышником», в котором был метанол, из них 76 скончались. По подозрению в производстве, распространении и хранении концентрата задержали более 20 человек. После этого в России ввели запрет на продажу непищевых спиртосодержащих жидкостей.