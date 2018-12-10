Яшин обратился в Генпрокуратуру из-за участия главы МВД в съезде партии «Единая Россия»

Муниципальный депутат Красносельского района Москвы Илья Яшин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить, не нарушил ли закон глава МВД Владимир Колокольцев тем, что побывал на съезде партии «Единая Россия». Об этом Яшин рассказал в фейсбуке.

Согласно закону «О полиции» сотрудникам полиции запрещено состоять в политических партиях, поддерживать их материально и участвовать в их деятельности. Яшин указывает на то, что во время съезда принимались политические решения, например, новый этический кодекс. Именно это мундеп предлагает считать за то, что Колокольцев принял участие в политической детальности партии.

Ранее руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков также назвал «нарушением законодательства» присутствие главы МВД на партийном съезде, сославшись на закон «О полиции».

Тогда в МВД заявили, что Колокольцев участвовал в съезде партии «Единая Россия», прошедшем 7 и 8 декабря в Москве, как приглашенный гость, а не делегат, а это закон не нарушает.

Напомним, в 2011 году «Агора» обратилась в Генпрокуратуру в связи с тем, что Владимир Маркин, который на тот момент занимал должность официального представителя Следственного комитета (СК), участвовал в праймериз Общероссийского народного фронта (ОНФ). Ведомство признало факт нарушения. При этом в ОНФ заявляли, что Маркин закон не нарушал, сообщало РИА Новости. В конце концов в СК решили не наказывать Маркина на произошедшее, отмечали «Ведомости».