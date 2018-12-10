Минтранс предложил частично отменить досмотр ручной клади при стыковках в аэропортах

В Минтрансе предлагают перестать досматривать ручную кладь некоторых пассажиров, совершающих стыковки или транзит в аэропортах страны. Соответствующий законопроект размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

«На практике выявлено, что необходимость проведения дополнительных процедур по досмотру багажа пассажиров зачастую приводит к потере стыковок пассажиров на трансферные рейсы и нарушению их пунктуальности», — объяснили свою инициативу в Минтрансе.

В министерстве указывают, что от досмотра багажа можно освободить пассажиров из тех стран, с которыми у России заключены соглашения о признании применяемых стандартов авиационной безопасности.

В Минтрансе не видят необходимости досматривать прилетевших на стыковку пассажиров, которые не контактировал с посетителями аэропорта еще не прошедшими проверку и которые не выходили в общие залы ожидания.

Ранее в России решили присвоить имена выдающихся россиян 47 аэропортам страны. В частности, Московские аэропорты Шереметьево и Домодедово получат имена писателя Александра Пушкина и ученого Михаила Ломоносова.