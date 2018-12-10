Правозащитнику Оюбу Титиеву продлили арест до 22 марта

Оюб Титиев в суде. Фото: «Мемориал» / https://t.me/hrcmemorial/4418

Шалинский городской суд продлил на 3 месяца до 22 марта 2019 года арест руководителю чеченского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюбу Титиеву, говорится в онлайн-трансляции «Мемориала».

В конце ноября суд отказался отпустить правозащитника Оюба Титиева под поручительство главы благотворительного фонда «Гражданское содействие», кавалера ордена Почетного легиона Светланы Ганнушкиной и лидера партии «Яблоко» Григория Явлинского.

Судья согласилась с прокурором, которая усомнилась в способности поручителей обеспечить «надлежащее поведение» Титиева за пределами СИЗО, особенно «учитывая тяжесть вменяемого ему преступления».

Напомним, правозащитник и глава чеченского отделения «Мемориала» Оюб Титиев был задержан 9 января 2018 года в Чечне и находится под арестом по обвинению в хранении 200 граммов марихуаны. Сам он не признает своей вины, а его защита настаивает, что наркотики ему были подброшены, а дело против него сфабриковано.