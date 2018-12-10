РБК: Путин поддержал перенос столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток

Президент России Владимир Путин поддержал идею перенести столицу Дальневосточного федерального округа (ДФО) из Хабаровска во Владивосток. Об этом сообщило РБК со ссылкой на копию резолюции Путина, подлинность которой подтвердили источники издания.

Подпись главы государства стоит на письме врио губернатора Приморского края Олега Кожемяко.

Ранее сообщалось, что специальная рабочая группа отправилась во Владивосток, чтобы изучить вопросы по переносу в этот город столицы ДФО, так как эту инициативу поддержала администрация президента.

Отметим, с предложением изменить столицу округа выступил Кожемяко спустя несколько дней после своего назначения: «Для нас это статус. Это какие-то деньги и внимание». По его мнению, это решение будет правильным, потому что во Владивостоке проходит Восточный экономический форум. Против переноса выступал новый губернатор Хабаровского края, представитель ЛДПР Сергей Фургал.

После этого магаданский мэр Юрий Гришан заявил, что он предложит перенести столицу ДФО в Магадан. По его мнению, в Хабаровске и Владивостоке «и так все неплохо», и теперь можно перейти к другому городу Дальнего Востока, который нуждается в преференциях и в котором есть международный аэропорт.