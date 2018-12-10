Авиакомпания «ИрАэро» согласилась за свой счет вывезти застрявших на Хайнане российских туристов

Авиакомпания «ИрАэро» после экстренного совещания в Ростуризме согласилась вывезти полторы тысячи российских туристов с китайского острова Хайнань, застрявших там из-за долгов компании-туроператора «Жемчужная река», сообщает ТАСС.

Полного расписания рейсов еще нет. Ожидается, что первый борт компании вечером 10 декабря отправится из Москвы в аэропорт Хайкоу и 11 декабря в 11:30 по местному времени вылетит в Казань с первыми 363 туристами.

По данным Ростуризма, проблемы туроператора «Жемчужная река» с авиаперевозчиками (помимо «ИрАэро», с Pegas Fly, «АЛРОСА» и S7) возникли примерно две недели назад. После этого «ИрАэро» заявила о прекращении рейсов в некоторые китайские города из-за задолженности туроператора, из-за чего покинуть Китай не смогли около полутора тысяч российских туристов, находящихся на острове Хайнань.