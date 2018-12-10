Суд отказался отпустить Льва Пономарева на прощание с Людмилой Алексеевой

Тверской районный суд Москвы отказал правозащитнику Льву Пономареву в просьбе приостановить арест в связи со смертью его соратницы Людмилы Алексеевой.

«Алексеева близким родственником Пономарева не являлась, иных оснований приостановить арест не представлено»,

— постановил судья.

Прощание с Людмилой Алексеевой состоится 11 декабря. Заявление от имени Пономарева подавала общественный защитник Наталия Трубачева. В нем сказано, что Пономарева с Алексеевой связывают больше 20 лет дружбы, участие в общественных кампаниях.

Трубачева и Пономарев просили приостановить арест на 7 суток либо прекратить вовсе. Просьбу поддержали исполнительный директор Московской Хельсинкской группы Светлана Астаханцева и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

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«Если семи суток много, то прошу дать хотя бы два-три дня, чтобы мой подзащитный смог принять участие в прощании с близким человеком», — поддержал ходатайство адвокат Дмитрий Корнилин.

Защитники обращали внимание, что КоАП толкует понятие «близкого человека» расширительно: для признания «близости» между гражданами наличие близкой родственной связи необязательно.

Сам Пономарев участия в заседании не принял. По информации защиты, в СИЗО № 1, где содержат правозащитника, заявка на доставку в суд не приходила.

Напомним, аналогичное решение в марте 2015 года принял Пресненский суд Москвы. Тогда суд отказался отпустить отбывающего 15 суток административного ареста оппозиционера Алексея Навального на похороны Бориса Немцова. Суд тогда пояснил, что арест может быть приостановлен лишь в случае смерти близких родственников или же по медицинским основаниям.

Решение принимал тот же судья — Дмитрий Гордеев — который 5 декабря и арестовал Пономарева на 25 суток за повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Поводом стал пост на его странице в фейсбуке с призывом к участию в акции «За наших и ваших детей» в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия», которая прошла возле здания ФСБ на Лубянке 28 октября. 7 декабря Мосгорсуд сократил арест с 25 суток до 16 суток.