Арестованная в США Мария Бутина объявила о планах изменить заявление о своей невиновности

Россиянка Мария Бутина, которую в США обвиняют в незаконной работе иностранным агентом, вместе с прокурором подала в суд прошение о том, чтоб назначить в промежуток с 11 по 13 декабря слушание, на котором она признает свою вину, сообщает Reuters.

Ранее о готовности россиянки заключить сделку со следствием сообщало агентство Bloomberg. Детали возможной сделки не были известны.

Напомним, россиянку задержали в июле в Вашингтоне. Бутину обвинили в деятельности в качестве иностранного агента без соответствующей регистрации, до этого ей также вменялся сговор с целью работы иностранным агентом без регистрации. Максимальное наказание по этим статьям — 15 лет лишения свободы.

Согласно тексту обвинения, Бутина, работая от имени «российского чиновника» (предположительно, бывшего зампреда Центробанка Александра Торшина), пыталась установить неофициальные контакты с американскими политиками и политическими организациями.